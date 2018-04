'Octagon Girls' brasileiras fazem sua estreia no UFC São Paulo

SÃO PAULO - O UFC terá pela primeira vez duas 'Octagon Girls' brasileiras. As jovens Aline Franzoi e Camila Oliveira foram escolhidas e vão estrear no evento em São Paulo neste sábado, no ginásio do Ibirapuera. Aline é de Guarulhos, tem 20 anos e trabalha como modelo. "Fui convidada para fazer isso e estou muito feliz", diz a beldade, que afirma que tem namorado há três meses. A garota explica que seu maior ídolo no UFC é o brasileiro Anderson Silva, campeão dos médios. No evento no Ibirapuera, ela promete não decepcionar. "Sei que é uma responsabilidade muito grande."

Já Camila tem 21 anos e é da capital do estado. Também modelo, ela é fã do lutador capixaba Eick Silva. "Eu confio nele, ele é jovem e acho que tem potencial para disputar o cinturão", afirma. Apesar de nunca ter ido a uma luta de MMA, a paulistana, que já praticou boxe, diz que sua luta preferida foi protagonizada por Anderson Silva e Vitor Belfort, no UFC 126, quando Spider levou a melhor e garantiu o cinturão dos médios. Feliz por ser a primeira "Octagon Girl' brasileira ao lado de Aline, Camila garante que já está se acostumando com o assédio da torcida e da imprensa: "A gente fica nervosa no começo, mas depois passa."

As duas têm contrato apenas para o UFC São Paulo, mas acham que se caírem no gosto da torcida podem ser contratadas para ficar ao lado das famosas Arianny Celeste e Brittney Palmer, que rodam o mundo em eventos do UFC. "Acho que temos garra, força e determinação para chegar lá", conclui Camila.