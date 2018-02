Odair esboça Inter com reservas e deve escalar Wellington Silva no domingo

O técnico Odair Hellmann esboçou nesta sexta-feira a escalação do Internacional para o confronto diante do São Luiz, domingo, no Estádio do Vale. Em atividade realizada no CT do Parque Gigante, o comandante colorado indicou que vai levar uma equipe reserva para a nona rodada do Campeonato Gaúcho.

+ Damião festeja gol, mas minimiza importância do fim de longo jejum no Inter

Enquanto os titulares que venceram o Remo, na quarta, realizavam trabalho na academia, os reservas foram divididos em dois grupos de oito atletas no gramado do CT. Entre os atletas de colete, apareceu o atacante Wellington Silva, que deve iniciar sua primeira partida com a camisa do Inter.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Wellington Silva trabalhou ao lado dos jogadores que devem iniciar o confronto de domingo. O ex-atleta do Fluminense foi contratado pelo Inter para esta temporada, chegou com uma lesão e só agora deve ganhar sua primeira oportunidade como titular.

Odair não confirmou a escalação, mas a tendência é que leve o Inter a campo no domingo com: Marcelo Lomba; Ruan, Rodrigo Moledo, Thales e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Juan, Camilo e Wellington Silva; Roger.