Odair faz mistério e levará Inter com reforços para encarar o Cianorte

O Internacional fechou nesta terça-feira a preparação para o duelo decisivo diante do Cianorte, pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Odair Hellmann impediu a entrada da imprensa na atividade realizada no Beira-Rio, na véspera do duelo que acontecerá no Estádio Albino Turbay.

Odair escondeu a escalação e deve informá-la somente momentos antes da partida. Há a possibilidade de ele poupar algumas peças, já que o Inter leva vantagem confortável por ter vencido na ida por 2 a 0 e tem o duelo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho, diante do Grêmio, no domingo.

Se a escalação é um mistério, alguns desfalques estão definidos. Em recuperação de problemas físicos, o lateral-esquerdo Uendel e os atacantes Leandro Damião e William Pottker continuam fora de ação.

Odair ainda terá duas novidades disponíveis para a partida. Contratados nos últimos dias e ainda à espera de regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o lateral Fabiano e o atacante Rossi foram relacionados e embarcariam com a delegação para o Paraná.

Como venceu por 2 a 0 na ida, o Inter pode até perder por um gol de diferença nesta quarta-feira, em Cianorte, que estará classificado. Vale lembrar que nesta edição da Copa do Brasil, o gol marcado fora de casa não vale mais como critério de desempate.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros: Daniel, Keiller e Marcelo Lomba

Laterais: Fabiano, Iago e Ruan

Zagueiros: Klaus, Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta

Volantes: Charles, Edenílson, Gabriel Dias, Patrick e Rodrigo Dourado

Meias: Camilo, D'Alessandro e Juan Alano

Atacantes: Brenner, Marcinho, Nico López, Roger, Rossi e Wellington Silva