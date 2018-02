Odepa aprova calendário de eventos teste do Pan A Organização Desportiva Pan-Americana aprovou o calendário de eventos-teste de 2006 para o Pan do Rio, em 2007. As disputas terão representante da Odepa: Regata Pan-Americana de Vela, em julho, na Marina da Glória; Copa Pan-Americana de Tiro com Arco, em setembro, em Deodoro; e Sul-Americano de Remo, em outubro, na Lagoa Rodrigo de Freitas.