Odepa confirma doping de Rebeca Gusmão no Pan

A Organização Esportiva Pan-americana (Odepa) confirmou nesta segunda-feira, 17, o doping da nadadora brasileira Rebeca Gusmão e do halterofilista Fabrício Mafra nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Veja também: Advogado de Rebeca diz que tirar medalhas é 'disparate' Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira na Cidade do México, a Odepa confirmou o doping dos dois brasileiros, assim como do ciclista colombiano Libardo Niño e do jogador de beisebol nicaragüense Pedro Wilder Rayo Rojas. Gusmão deu positivo para uso de testosterona exógena, e como conseqüência perdeu suas medalhas de ouro conquistadas nas categorias de 50 e 100 metros livre; a de prata, no revezamento 4 por 100 metros livre e a de bronze no revezamento 4 por 100 metros medley. Mafra perdeu o bronze conquistado na categoria 105 kg, também pelo uso de testosterona exógena. A Organização Esportiva Pan-americana informa que os jogos contaram com a participação de 5.623 atletas, dos quais 1.274 foram submetidos a exames antidoping, 234 na forma de testes surpresa. "Como resultado deste rigoroso processo, quatro atletas foram pegos em resultados adversos, o que constitui uma grave violação do regulamento dos Jogos Pan-americanos e do Código Mundial Antidoping", diz a nota.