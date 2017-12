Odepa confirma Pan para S. Domingo A organização Desportiva Pan-Americana - ODEPA - confirmou nesta quarta-feira que a cidade de Santo Domingo - capital da República Dominicana - será mesmo a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2003. A realização dos Jogos no país estava ameaçada até o início da semana em razão do atraso no cronograma de obras. "O presidente (Hipólito Mejía) me garantiu que quer fazer dos Jogos Pan-Americanos de 2003 a grande obra de seu governo. Eu confio nele", justificou Vasquez Raña, o presidente da ODEPA. A entidade decidiu, no entanto, mudar a data de realização dos Jogos. Previsto para ocorrer em agosto, a competição deverá se transferida outubro ou novembro. Segundo a ODEPA, a mudança não tem relação com o atraso nas obras e sim com o calor. Em agosto, as temperaturas em Santo Domingo são muito altas e a sensação térmica chega a 40 graus, em média. "O problema foi mesmo o calor. Temos que oferecer as melhores condições possíveis aos atletas e, nesse caso, não temos como exigir do Comitê Organizador ar-condicionado nas residências, o que encareceria demais o projeto. A solução foi adiar por dois ou três meses, quando o calor já deverá ser menor", explicou. Com isso, a ODEPA também espera fugir da sobreposição de datas com campeonatos mundiais importantes, como, por exemplo, os de natação, judô e atletismo.