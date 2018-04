Odepa defende laboratório

A divulgação do novo escândalo envolvendo Rebeca Gusmão - além de investigada por dois casos de excesso de testosterona na urina, a atleta responderá por manipulação de amostras de exame antidoping - aumenta a curiosidade sobre como os materiais de análise são coletados e se há possibilidade de erro por parte do laboratório. "Não digo que é impossível, mas até hoje nunca se provou erro de troca de amostras por parte de um laboratório", afirma o presidente da Comissão Médica de Doping da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), Eduardo De Rose. O médico explicou o procedimento. "O atleta é notificado de que foi requisitado para exame e conduzido por uma escolta até a sala antidoping, onde fica o oficial de controle. Quando tem vontade de urinar, avisa e vai ao banheiro supervisionado por acompanhante do mesmo sexo, cuja função é garantir a origem do material." Coletada a urina, o esportista deixa o banheiro e vai até o oficial de controle. Na frente dele, preenche os frascos que serão enviados ao laboratório. Os vidros são lacrados e recebem a assinatura do atleta. Cada frasco ganha um número. Na hora da análise da amostra, o laboratório nunca sabe a quem pertence o material. Várias entidades podem pedir exames antidoping. No caso de Rebeca, a nadadora coletou cinco amostras na época do Pan - quatro a pedido do Comitê Organizador dos Jogos e um da Federação Internacional de Natação (Fina). O da Federação acusou a presença anormal de testosterona. Dos dois exames do Pan que apresentaram discrepâncias no DNA, um foi coletado dia 12 de julho, na Vila Pan-Americana, e outro dia 18, no Parque Aquático Maria Lenk. "O perfil hormonal da urina é quase como impressão digital", disse De Rose. "Como as amostras de Rebeca tinham perfis diferentes, pedi o exame de DNA. A urina não tem DNA, mas, por sorte, as amostras tinham células epiteliais (da pele da uretra) e, assim, constatamos que vinham de doadores diferentes." O OUTRO LADO Os advogados de Rebeca Gusmão, Breno Tanuri e André Ribeiro, divulgaram a seguinte nota: "Entendemos que o caso é complexo e envolve interesses esportivos e privados de grandes instituições e companhias. A única possibilidade de a atleta reverter esse caso será com a ajuda da mídia brasileira." O Comitê Olímpico Brasileiro diz que vai aguardar e acatar todas as decisões das instituições internacionais que estão cuidando do caso de Rebeca e manterá política de tolerância zero com casos de doping.