Odepa sugere Olimpíada-2016 no Rio Na primeira visita, a Comissão de Inspeção da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) deu "nota 11" aos preparativos do Rio para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Hoje, ao término da segunda avaliação, e ainda mais empolgados com o andamento das obras, os inspetores lançaram a cidade como postulante à sede da Olimpíada de 2016. Sugestão aceita pelo prefeito carioca Cesar Maia, desde que a competição continental seja realizada com sucesso. "Entendemos que o Brasil é o único com capacidade para um evento desta envergadura (a olimpíada de 2016) e está mostrando isso com esse trabalho para os Jogos de 2007 que, sem dúvida, serão os melhores de toda a história", disse o presidente da Comissão da Odepa, Júlio Maglione, salientando todas as etapas necessárias a serem cumpridas antes da postulação, como a disputa interna com uma cidade do País. "Será um orgulho não só para o Rio, mas para o Brasil, a América do Sul e a América Latina." A corrida para a sede dos Jogos de 2016 começa somente em 2008, ano da Olimpíada de Pequim. E, mesmo podendo não estar à frente da prefeitura do Rio, caso deixe o posto para disputar outro cargo majoritário, Maia apoiou a idéia. "Prefiro aguardar 2007. Se realizarmos a competição com a dimensão que esperamos, teremos a possibilidade de na terceira tentativa ganhar, como ocorreu com o nosso presidente (do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva)", frisou. No último dia de inspeção, Maglione e o relator da comissão, o paraguaio Ramón Zubizarreta, se encontraram com o prefeito do Rio e ouviram as explicações do porquê do atraso nas obras do Complexo do Autódromo, que terá uma Arena Olímpica, um Parque Aquático, além de um Velódromo. Os representantes do consócio vencedor da licitação, o Rio Sports Plaza, afirmaram que até março de 2007 as construções estarão concluídas. O Pan-Americano carioca foi programado para ocorrer entre os dias 13 e 29 de julho. A terceira visita da Comissão da Odepa ainda não tem uma data marcada. Mas, no final de agosto, o Rio receberá todos os membros da organização para a realização de sua Assembléia Geral, além de uma reunião do Comitê Executivo.