Odepa vê problemas, mas elogia Rio-2007 Apesar do atraso nas obras em três dos quatro principais projetos para os Jogos Pan-Americanos, o Comitê Organizador Rio-2007 (CO-RIO) contabilizou nesta segunda-feira vários elogios durante a segunda visita da comissão da Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), responsável por inspecionar as construções. Nesta terça-feira, o prefeito carioca Cesar Maia se encontra com os dois avaliadores internacionais, que mostraram preocupação com as obras do Complexo do Autódromo de Jacarepaguá. E receberam uma boa notícia: estudos topográficos no local foram iniciados e um contrato de 6 milhões de euros foi assinado para reformular a pista.