OESTE 1 PALMEIRAS3 Palmeiras se impõe sem sustos em Rio Preto

Presidente novo, a volta de um dos dirigentes mais vitoriosos da história do clube, uma nova postura em campo e o reencontro com a vitória. O ano de 2013 começou ontem para o Palmeiras. Mais do que os primeiros três pontos no Campeonato Paulista, obtidos no triunfo por 3 a 1 sobre o Oeste, a partida realizada em São José do Rio Preto pode dar aos palmeirenses a esperança de novos tempos no clube.

Mesmo sentindo a falta de ritmo de jogo, algo normal para uma equipe que disputou apenas a segunda partida na temporada, a leve formação palmeirense não passou grandes apuros durante os 90 minutos e jogou como um time grande, sabendo que precisava se impor.

No segundo tempo, o Palmeiras levou um gol e, então, parecia que a tranquilidade daria lugar ao desespero típico do ano passado, mas não foi o que aconteceu. Tratou-se apenas de um susto.

Antes da partida, a torcida soube que José Carlos Brunoro será o diretor executivo do clube (leia mais abaixo). Os palmeirenses comemoraram o retorno do dirigente, que esteve no Palestra Itália durante a cogestão com a Parmalat, como se fosse a chegada de um craque. Com o ânimo e, principalmente, o orgulho renovados, os palmeirenses esperavam pela resposta em campo dos atletas que levaram o time para o buraco em 2012.

E a reação foi a esperada. Não demorou muito para o time abrir o placar. Aos 26, Ayrton cruzou para Souza, que escorou de cabeça e deixou Barcos livre para bater com tranquilidade e marcar. Foi o primeiro gol marcado pelo artilheiro palmeirense na temporada - o argentino prometeu fazer 28 neste ano.

Das tribunas, Paulo Nobre comemorou bastante o primeiro gol, como um torcedor qualquer. Ele soltou o grito em inglês: "Yes". Mas ainda haveria mais coisas para o presidente comemorar. Aos 32, Barcos tocou para Wesley cruzar na medida para Patrick Vieira pegar de voleio e marcar um belo gol. Com a boa vantagem no marcador, o time passou a segurar mais a bola e a ditar o ritmo do jogo.

Gol do rejeitado. No segundo tempo, Kleina aproveitou para dar ritmo de jogo aos "titulares" Valdivia e João Denoni, que começaram no banco por estarem voltando de contusões. Aos 18, o chileno entrou e, segundos depois, o Oeste marcou com Serginho, mas foi só um susto.

A equipe alviverde manteve o comando do jogo e Valdivia mostrou vontade. E, para fechar o placar e comprovar que realmente os tempos são outros, Luan, o mesmo que disse não querer mais jogar no Palmeiras, aproveitou cruzamento na medida de Valdivia aos 44 e escorou com o corpo para fazer o terceiro gol.