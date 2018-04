Oeste bate Joinville, encerra jejum e se afasta da zona de degola da Série B

O Joinville entrou em campo animado após a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no estádio Serra Doura, em Goiânia (GO). No entanto, ainda precisava manter o embalo, pois completava seu décimo jogo dentro da zona de rebaixamento. O Oeste não vencia desde a 14.ª rodada, quando bateu o Luverdense, por 1 a 0, no Mato Grosso, e na última rodada empatou em casa, por 1 a 1, com o Brasil de Pelotas (RS).

O jogo teve um início como o time paulista gostaria: marcou seu gol logo aos quatro minutos. Marcus Vinícius entrou nas costas da defesa e desviou de cabeça o cruzamento de Léo Arthur pelo lado esquerdo. O gol atrapalhou os planos do time catarinense, que pretendia fazer pressão para sair na frente.

Por alguns minutos, o Joinville se perdeu emocionalmente e permitiu que o Oeste trocasse passes. A alternativa era lançar a bola aérea para Jael, fixo entre os zagueiros. Aos 22 minutos ele até teve a chance de chutar, mas, desequilibrado, bateu de esquerda bem longe do gol.

A melhor chance catarinense saiu aos 34 minutos num cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Fernandinho bateu de trivela e quase marcou o gol olímpico. O goleiro Felipe Alves teve que voltar para espalmar quase em cima da linha.

No segundo tempo, o Joinville impôs a pressão que pretendia nos primeiros minutos. Mas apertou o visitante de forma atabalhoada, sem conseguir as infiltrações e nem mesmo as finalizações. O Oeste ficou na sua estratégia de defender para explorar os contra-ataques.

Aos 23 minutos, Jael soltou a bomba de fora da área e Felipe Alves mandou para escanteio. Na cobrança, após desvio no primeiro pau, Fabiano Eller tocou de cabeça para as redes, mas estava impedido.

O nervosismo era o principal obstáculo do Joinville que se complicou ainda mais aos 30 minutos com a expulsão infantil do meia Pereira. Ele deu um carrinho por trás em Marcus Vinícius e foi expulso. Com um jogador a mais ficou mais fácil para o Oeste controlar o Joinville, administrar o resultado e levar três pontos importantes para casa. Aos 46 minutos, após levantamento na área, Heliardo esticou a perna e bateu cruzado. A bola, caprichosa, saiu beirando a trave.

Na terça-feira ambos jogam pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno da Série B. O Joinville visitará o Vila Nova-GO, às 21h30, mesmo horário em que o Oeste vai receber o Náutico, na Arena Barueri, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 X 1 OESTE

JOINVILLE - Aranha; Reginaldo, Rafael Donato (Danrlei), Fabiano Eller e Fernandinho; Naldo, Matheus Bertotto, Everton Silva (Pereira) e Carlos Alberto; Bruno Ribeiro (Heliardo) e Jael. Técnico: Lisca.

OESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Velicka; Danielzinho, Francis, Matheus Vargas (Wesley) e Mazinho (Rodolfo); Léo Artur, Marcus Vinícius e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Marcus Vinícius, aos quatro minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bertotto, Danrlei e Fernandinho (Joinville).

CARTÃO VERMELHO - Pereira (Joinville).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).