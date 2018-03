Oeste e Santo André disputam o título As equipes do Oeste e o Santo André se enfrentam hoje, às 20 horas, em Itápolis, pela primeira partida da decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Ambos os times estão classificados para a Primeira Divisão estadual de 2009. O jogo que decidirá o campeão será no domingo, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. O Oeste já foi campeão da Série A2, em 2003.