Oeste Paulista fica a um empate do título O equilíbrio marcou o início da decisão do título da temporada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Itapirense e Oeste Paulista empataram, por 1 a 1, ontem pela manhã, no Estádio Coronel Francisco Ferreira, em Itapira. O Oeste, que tem melhor campanha, joga por outro empate, no próximo domingo, em Presidente Prudente, para conquistar o título.