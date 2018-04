Ohata é a única brasileira no triatlo Mariana Ohata é a única brasileira que continua na disputa do triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. Após a disputa da natação e do ciclismo, Ohata ocupa a 38ª colocação. Sandra Soldan e Carla Moreno abandonaram a competição durante o ciclismo. A liderança é da australiana Loretta Harrop, que completou os 1.500 metros de natação e os 40 quilômetros de ciclismo em 1h27min42. Restam os dez quilômetros de corrida.