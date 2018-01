Ohata é vice na Copa do Mundo de Triatlo Mariana Ohata conseguiu o inédito segundo lugar na etapa de Madri da Copa do Mundo de Triatlo, disputada neste domingo. A atleta brasileira chegou a liderar a prova, que tem 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, mas foi ultrapassada no final pela portuguesa Vanessa Fernandes. ?Consegui fazer uma prova de recuperação. Estive sempre no pelotão e aumentei o meu ritmo na corrida, chegando a liderar. Infelizmente, no final não consegui acompanhar o ritmo da portuguesa. Mas estou bastante feliz e satisfeita com minha campanha?, disse Ohata, que terminou a prova em 1h59m41seg, 9 segundos atrás de Vanessa Fernandes. A segunda colocação ainda dará 463 pontos à brasileira no ranking mundial, o que deve melhorar bastante o seu atual 14º lugar. Entre as outras brasileiras que participaram da prova, Gisele Bertucci terminou em 41º lugar e Sandra Soldan abandonou no ciclismo. No masculino, Paulo Miyasiro ficou em 14º, Leandro Macedo foi o 50º e Jucari Moreira desistiu na corrida - a vitória foi do norte-americano Hunter Kemper.