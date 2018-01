Oi/Macaé garante manutenção dos 100% O Oi/Macaé conseguiu nesta quarta-feira manter o aproveitamento total (100%) na Superliga feminina de vôlei ao vencer, de virada, o Fiat Minas por 3 sets a 1 (23/25, 25/23, 25/18 e 25/21), em Belo Horizonte (MG). Com isso, o time do Rio lidera a competição junto com o Rexona-Ades, ambos com cinco vitórias em cinco partidas disputadas. Os outros resultados da noite foram: Brasil Telecom/Brasília 0 x 3 Finasa/Osasco (22/25, 17/25 e 20/25); e Flamengo/Rio 0 x 3 São Caetano/Mon Bijou (20/25, 18/25 e 27/29). A competição volta a ter jogos no próximo sábado.