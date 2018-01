Oi/Macaé também lidera a Superliga O Oi/Macaé também lidera a Superliga feminina de vôlei. Nesta quarta-feira, venceu o Pinheiros/Blue Life por 3 sets a 1 (25/21, 25/23, 22/25 e 25/18) e assim chegou à sua quarta vitória consecutiva no torneio, mantendo os 100% de aproveitamento. Com isso, o time do Rio de Janeiro divide a ponta na classificação com o Rexona/Ades, que tem o mesmo desempenho. A rodada teve ainda mais dois jogos: Flamengo 3 x 1 Asbs/Suzano (12/25, 25/19, 25/23 e 27/25) e Finasa/Osasco 3 x 0 São Caetano/Mon Bijou (25/17, 25/14 e 25/22). Por causa de um enorme congestionamento causado pelas chuvas na cidade de São Paulo, o São Caetano/Mon Bijou chegou em Osasco (SP) faltando poucos minutos para o início da partida.