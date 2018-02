Oito atiradores brasileiros se classificam para o Pan Oito atiradores irão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2007, na modalidade de prato. A última seletiva para a competição, realizada neste final de semana durante a etapa de Caxias do Sul do Circuito Nacional, definiu dois classificados e um reserva no masculino. Já entre as mulheres o País terá apenas uma competidora por categoria: Janice Teixera (Sapólio Radium) na fossa olímpica e Daniele Carraro no skeet. Ambas chegaram ao sul já classificadas. ?Agora é hora de começar a se concentrar no Pan. Eu já estava nesse ritmo e com meu treino totalmente focado nisso. Meus colegas, agora, começam a entrar nesse clima também", disse Janice, que venceu a etapa de Caxias e conquistou a quarta medalha de ouro consecutiva em 2007. O paranaense Rodrigo Bastos, com experiência acumulada de duas Olimpíadas (Seul-88 e Atenas-04), confirmou o favoritismo e ficou com a primeira vaga na fossa olímpica sênior. Ele terá a companhia de Roberto Schimits, que se recuperou após decepcionar na primeira seletiva em São Paulo. O reserva Carlos Costa completa o trio. Na fossa doublé destaque para o duelo familiar entre Luiz Carlos Graça e Luiz Fernando Graça. Ambos brigaram para acompanhar Felipe Fuzaro na categoria e o pai Luiz Carlos Graça levou a melhor, ficando com a segunda vaga. Renato Portela, que também já estava classificado para o Pan, ganhou um companheiro. Na última chance de atingir o índice para a maior competição poliesportiva do continente, Wilson Zocollote conseguiu superar a marca limite e ficou com a segunda vaga.