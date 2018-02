Oito esquiadores são suspensos nos Jogos de Inverno A Federação Internacional de Esqui (FIS) suspendeu nesta quinta-feira, por cinco dias, oito esquiadores do cross country (corrida por um percurso com várias subidas e descidas). Eles apresentaram uma taxa muito alta de hemoglobina (glóbulos vermelhos) em seus exames de sangue. Dentre os suspensos, está a alemã Evi Sachenbacher, atual campeã olímpica. A suspensão começa a contar a partir do dia do exame - realizado na última quarta-feira. Por isso, os atletas ficarão impedidos de participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim até a próxima segunda - quando a FIS divulgará um novo parecer sobre o caso. Kikkan Randall e Leif Zimmerman, dos Estados Unidos, Sean Crooks, do Canadá, Serguei Dolidovich e Aleksandr Lasutkin, da Bielo-Rússia, Jean Marc Gaillard, da França, e Natalia Matveeva, da Rússia, são os outros suspensos. Os exames foram feitos, de surpresa, pela FIS, que submeteu 224 esquiadores às análises em apenas dois dias. As altas taxas de hemoglobina não foram consideradas doping, mas impossibilitam o atleta de competir. O Comitê Olímpico Internacional (COI) planeja realizar durante os Jogos de Inverno de Turim, na Itália, cerca de 1.200 exames antidoping.