Oito finais do atletismo serão de manhã na Olimpíada do Rio

Oito finais de competições de atletismo, entre elas os 10.000 metros feminino e o salto triplo masculino, serão realizadas durante a manhã nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, anunciou a Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) nesta segunda-feira.

Em reunião do conselho da entidade em Mônaco, no mês passado, a Iaaf apresentou planos para realizar 13 finais na parte da manhã pela primeira vez desde 1988, com o intuito de maximar a cobertura internacional dos eventos na televisão.

Nesta segunda-feira, a federação confirmou que oito finais das provas de campo e pista, além das cinco provas de rua --duas maratonas e três marchas-- serão disputadas de manhã.A prova dos 10.000 metros para mulheres será realizada na primeira manhã de atletismo nos Jogos, em 12 de agosto. As outras finais matutinas serão os 3.000 metros com obstáculos masculino e feminino, os 400 metros com barreiras masculino e o disco e martelo femininos.

"Fazer finais de manhã foi um pedido do Comitê Organizador Rio 2016 e do Serviço Olímpico de Transmissão, com apoio do Comitê Olímpico Internacional", disse o diretor de competições do COI, Paul Hardy.

A final dos 100 metros masculino, prova mais nobre do atletismo, será no domingo, 14 de agosto, à noite. A final feminina da prova acontecerá na véspera, no mesmo horário. Os Jogos Olímpicos do Rio acontecem de 5 a 21 de agosto.