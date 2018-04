O.J. Simpson se diz inocente de acusações de roubo

O ex-astro do futebol americano O.J. Simpson se declarou inocente das acusações por suposto roubo à mão armada de artigos esportivos em um quarto de um hotel de Las Vegas, no último mês de setembro. Os outros dois acusados, Clarence Stewart e Charles Ehrlich, se pronunciaram no mesmo sentido na audiência realizada nesta quarta-feira diante da juíza de distrito do Condado de Clark (Nevada) Jackie Glass, informa a imprensa local. A declaração de inocência de O.J. Simpson foi realizada após outro juiz, Joe Bonaventure, decidir no dia 15 de novembro, após vários dias de audiência preliminar, processar o ex-jogador de futebol americano e os outros dois envolvidos no caso. Na audiência desta quarta, a juíza Jackie Glass fixou para o dia 7 de abril o início do julgamento contra Simpson e dos outros dois acusados. Simpson foi detido no dia 16 de setembro após a suposta tentativa de roubo à mão armada que aconteceu três dias antes no hotel Palace Station de Las Vegas. O ex-atleta, de 60 anos, e os outros dois envolvidos são acusados de assaltar no dia 13 de setembro Bruce Fromong e Alfred Beardsley, vendedores de artigos esportivos. Segundo as denúncias, Simpson e os outros dois acusados levaram vários objetos autografados pela ex-estrela da NFL e outras relíquias.