Oleg diz que faltou treino para Daiane Ao desembarcar nesta terça-feira em São Paulo, depois de disputar o Mundial na Austrália, Daiane dos Santos lamentou o erro que lhe tirou a medalha no solo - ficou em 7º lugar, após cair no chão logo na primeira acrobacia de sua apresentação, o duplo twist carpado. ?Subi demais e não tive velocidade para rodar e chegar bem ao chão. Por que subi demais? Não sei?, contou a ginasta brasileira. Mas o técnico de Daiane, Oleg Ostapenko, sabe explicar o que aconteceu com ela no Mundial. ?O problema não foi psicológico. É pouca repetição na parte acrobática. Para poupar o joelho (direito, operado há mais de um ano), ela não treinou tanto as acrobacias quanto precisaria, por causa do impacto. Ela tem medo de a dor voltar?, revelou o ucraniano. Agora, Oleg luta para mudar a música ?País Tropical?, escolhida para substituir o ?Brasileirinho? na apresentação de solo de Daiane - ele a considera ?bonita, mas normal?. ?Se ela tem um solo bom, precisa de uma música forte. Vamos procurar?, prometeu o treinador. A ginasta gaúcha nunca havia errado o duplo twist carpado, que ficou batizado como seu nome, ?Dos Santos?. ?Tem primeira vez para tudo e infelizmente foi lá. Errei, mas muita gente errou no Mundial. Aqui no Brasil é que as pessoas sempre falam mais. Mas se eu for dar ouvido a tudo que comentam, minha cabeça estoura?, afirmou Daiane.