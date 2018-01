Olimpíada 2008 é ´força para o bem´, diz presidente do COI Os Jogos Olímpicos são uma "força para o bem" e deixarão um efeito positivo na sociedade chinesa, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, nesta quarta-feira. Em visita à capital chinesa para reunião do COI, Rogge escapou de perguntas sobre protestos políticos e deixou que Hein Verbruggen, membro do comitê, reafirmasse a posição da entidade de ficar fora de assuntos relacionados à política. "Pedidos por boicotes aos Jogos são uma questão muito antiga", disse Verbruggen. "Esses Jogos são muito grandes, e nos anos 70 e 80 tivemos muitas questões como essas. Não somos uma entidade ou operação política. Nossa posição não é a de dar instruções a governos para dizer-lhes como se comportar. Podemos apenas esperar que qualquer problema seja resolvido o quanto antes possível." Ativistas têm usado a Olimpíada para protestar contra as políticas da China, que fornece armas para o Sudão e tem grandes investimentos energéticos no país. Grupos de direitos humanos dizem que o país prejudica as tentativas de acabar com a guerra civil vivida pelo país africano. "O COI é uma entidade esportiva", acrescentou Verbruggen. "Estamos aqui para organizar os Jogos e sentimos que trazer a Olimpíada para cá será benéfico para este país. Alguma situação seria melhor se nós não estivéssemos aqui? Acho que certamente não."