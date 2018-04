Olimpíada 2012: avaliação em Madri Madri será a primeira cidade-candidata a sede da Olimpíada/2012 a ser avaliada pelo Comitê Olímpico Interncional. A capital espanhola receberá os 11 membros da Comissão de Avaliação - nomeados pelo presidente Jacques Rogge - entre 3 e 6 de fevereiro. As datas das visitas as outras candidatas são: Londres (6 a 19 de fevereiro), Nova York (21 a 24), Paris (9 a 12 de março) e Moscou (14 a 17). A assembléia geral do COI que definirá a vencedora será em 6 de julho, em Cingapura.