Olimpíada 2012: Inspeção em Madri Excursões, visitas a área da futura Vila Olímpica e ao Estádio Santiago Bernabéu, e uma reunião com o ministro do Interior estão no programa para receber os visitantes do grupo de avaliação do Comitê Olímpico Internacional. Madri é a primeira cidade num calendário de inspeção às candidatas a sede dos Jogos de 2012. Londres, Nova York, Paris e Moscou estão na seqüência.