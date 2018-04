Olimpíada aumenta audiência da TV paga Segundo dados preliminares do Ibope divulgados pela Globosat nesta sexta-feira, a audiência da TV por assinatura como um todo cresceu 28% no período da Olimpíada de Atenas se comparada com a média dos últimos três meses. De acordo com a Globosat, a TV por assinatura atraiu diariamente 7,4 milhões de pessoas diferentes (crescimento de 10% no período). Pelas contas do Ibope, metade destas pessoas passou por algum dos sete canais de esportes com os direitos de transmissão dos Jogos. Ainda segundo os dados da programadora, os principais canais de esportes foram vistos por 3,9 milhões de pessoas diariamente, o que é quase 1,8 milhão a mais do que a média. O levantamento do Ibope mostrou ainda que cresceu a audiência dos canais esportivos entre mulheres e jovens durante os Jogos Olímpicos. Já os quatro canais SporTV que fizeram as transmissões tiveram, em conjunto, audiência média de quase 200 mil pessoas por dia durante o evento, sendo metade apenas no SporTV principal. Com isso, a Globosat diz que o SporTV garantiu liderança de audiência entre os canais pagos durante os Jogos. Os números do Ibope mostram o Cartoon em segundo entre os canais pagos no período de 1 a 29 de agosto e o SporTV 2 é o terceiro. Pelos dados divulgados, a ESPN Brasil ficou em quinto entre os canais pagos no período. Tudo isso, é claro, entre os assinantes com TV paga.