Olimpíada: COB inicia inspeção ao Rio A Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro iniciou hoje as visitas de inspeção no Rio, que concorre com São Paulo ao direito de representar o Brasil na escolha da sede para as Olimpíadas de 2012. Os 19 avaliadores percorreram as principais instalações sob a administração do governo estadual, dentre elas o complexo esportivo Maracanã. Na visita ao estádio do Maracanã, a pista de atletismo, no Célio de Barros, e ao Parque Aquático Júlio De Lamare, os avaliadores verificaram a veracidade das informações do dossiê. A atenção maior foi voltada para o ginásio do Maracanãzinho, destinado às partidas de vôlei. O secretário estadual dos Jogos Pan-Americanos, Bernard Rajzman, explicou que a reforma do Maracanãzinho já foi incluída no orçamento do ano que vem e começarão em julho de 2004. Dentre as obras estão o aumento das arquibancadas e o rebaixamento do teto, para a colocação de aparelhos de ar-condicionado. Além dos estádios, os inspetores visitaram o Colégio Militar (local de disputa do pentatlo moderno), a Praia de Copacabana (vôlei de praia), o Estádio de Remo (remo e canoagem) e a Marina da Glória (vela). No primeiro dia de reuniões, coube ao vice-prefeito do Rio, Marco Vales, a tarefa de ciceronear os inspetores. Amanhã, no segundo dia, o prefeito Cesar Maia deve iniciar os trabalhos e responder às questões pertinentes às Garantias, Finanças, Transportes e Marketing. A escolha final entre Rio ou São Paulo acontece no dia 7 de julho, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Centro do Rio.