Olimpíada de Atenas terá recorde de países Os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, terão um número recorde de países participantes, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Serão 201 países representados, dois a mais que na Olimpíada de Sydney, na Austrália, em 2000. Os dois novos participantes são o Timor Leste - país independente da Indonésia desde maio de 2002 e que esteve em Sydney como convidado - e Kiribati, uma pequena ilha do Pacífico. O Comitê Organizador quer ainda reintegrar o Afeganistão à ?família olímpica? e restaurar os direitos do Comitê Olímpico do Iraque, país que está sendo reconstruído após a invasão de forças americanas e inglesas.