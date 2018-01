Olimpíada: Marta apela para empresários A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), aproveitou hoje encontro com empresários do setor da construção civil, no Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), para pedir ajuda financeira para a campanha publicitária a ser veiculada na TV a respeitos dos Jogos Olímpicos. Ao lado do Rio de Janeiro, São Paulo é candidata a sede da Olimpíada de 2012. A escolha da cidade brasileira que vai participar da briga final para ser a sede da maior competição esportiva do planeta será feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no próximo dia 7, no Rio. Depois, a cidade vencedora vai concorrer com Nova Iorque, Londres e Paris. "Estamos entrando na disputa para ganhar e acho que São Paulo tem tudo para isso. Fizemos um dossiê bem elaborado, temos grande infra-estrutura, uma importante rede hoteleira, além da adesão da sociedade e dos empresários", afirmou Marta. A prefeita disse que São Paulo tem uma peça publicitária pronta para ser divulgada na TV "vendendo" São Paulo como a cidade ideal para os jogos de 2012. Mas pediu ajuda para veicular a propaganda. "Ficamos sabendo que o Rio já está divulgando. Então, se o empresariado puder ajudar, seria interessante, já que o material está pronto", comentou ela. Marta disse que ia telefonar hoje para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para convidá-lo a ir com ela ao Rio no dia 7. "O governador apoia integralmente a disputa, assim como o presidente", afirmou.