Olimpíada mexe até com Igreja grega Nem os padres vão escapar da revolução que tomará conta de Atenas em agosto, mês dos Jogos Olímpicos. A Igreja Ortodoxa Grega já cancelou as férias de seus sacerdotes, que terão de manter limpos igrejas e monumentos religiosos da cidade. As "recomendações" incluem "vestir-se adequadamente", ou seja, usar o hábito religioso mesmo em um verão com temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus, não tocar os sinos com muita freqüência e evitar "ostentação" de fervor religioso. O centro de Atenas abriga várias igrejas históricas, algumas com mais de mil anos, que são freqüentemente ignoradas pelos turistas, mais interessados em visitar a Acrópole. De 13 a 29 de agosto, o período dos Jogos, essas igrejas também ficarão abertas o dia todo. CDs de hinos e folhetos em inglês poderão ser encontrados em sítios religiosos de importância histórica. A poderosa Igreja Ortodoxa, que congrega cerca de 97% dos gregos, quer incluir sua herança religiosa nas excursões que vão promover a história do país para centenas de milhares de visitantes. A arquidiocese já começou a oferecer serviços religiosos em inglês, conduzidos por um escocês que se converteu e virou padre depois de se mudar para Atenas com sua mulher grega.