Olimpíada no Rio será autoafirmação de um povo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera a realização da Olimpíada de 2016 no Rio como um "momento de autoafirmação de um povo". Este foi o tom de seu discurso no programa Café com o Presidente, em que falou da disputa com Espanha, Japão e Estados Unidos na eleição marcada para sexta-feira, em Copenhague, na Dinamarca. Ele será garoto-propaganda ao lado de Pelé, contra o presidente Barack Obama, que também vai à assembleia.

O presidente observou ainda que o País está numa situação de estabilidade econômica e de possibilidade de crescimento econômico. Ele lembra que os outros concorrentes já realizaram o evento, mas a América do Sul ainda não. "Eu tenho dito que esses são fatores determinantes, porque para os outros países será apenas mais uma Olimpíada. Para o Brasil será a autoafirmação de um povo, será a autoestima de um povo à flor da pele".

Lula fala ainda em vitória. "Por isso que eu acho que o Brasil vai ganhar, porque nós temos a melhor proposta, apresentamos a melhor proposta, temos compromisso da prefeitura, do governo do Estado e do governo federal. Eu já enviei carta para todos os presidentes que têm delegados do COI (Comitê Olímpico Internacional), já enviei carta para cada delegado votante do COI e eu espero que eles tenham a compreensão de que a América do Sul, que tem 180 milhões de jovens, possa realizar uma Olimpíada. E vou trabalhar para isso".

O presidente lembra ainda que o País, apesar do discurso positivo, pode não ser o escolhido. "Agora, isso é uma disputa. Se a gente não ganhar, nós temos que nos preparar para outra. Mas eu acho que nós vamos voltar de Copenhague com uma vitória", encerra. (com Agência Estado)

