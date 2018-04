Olimpíada no Rio será autoafirmação do povo, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse considerar a realização da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro como um "momento de autoafirmação de um povo". Este foi o tom de seu discurso no programa Café com o Presidente, em que falou da disputa com Madri, Tóquio e Chicago na eleição marcada para sexta-feira, em Copenhague, na Dinamarca, que contará com a sua presença.