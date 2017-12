Olimpíada: Paris teme candidatura do Rio Paris tem medo do Rio na briga pela Olimpíada/2012, segundo Patrick Braouzec, o prefeito de Saint-Denis (cidade ao lado da capital parisiense que teria 80% das competições), porque a América do Sul nunca foi sede. ?Se for atendida a alternância, seria na América, que tem como candidatas Nova York e Rio de Janeiro (o político não levou Havana em consideração). Vancouver, no Canadá, foi eleita para a Olimpíada de Inverno/2010. Por isso, a candidatura da América do Sul, do Rio, me parece temível?, disse, ao Le Parisien.