Olimpíada: relatório é favorável ao Rio A Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) apresentou hoje um relatório favorável ao Rio, que briga com São Paulo pelo direito de representar o Brasil na escolha da sede das Olimpíadas de 2012. Alguns trechos do documento, relacionados aos paulistanos, descontentou a secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Nádia Campeão, presente ao evento realizado na sede da entidade, no centro do Rio. A eleição nacional está marcada para o dia 7 de julho. Desde a elaboração do relatório, a comissão optou por não falar sobre o assunto, com o objetivo de obter a "máxima isenção", e refutou qualquer possibilidade de indução sobre os eleitores. Mas, a redação do documento, por vezes, se mostrou mais complacente com o Rio do que com São Paulo. Os 12 avaliadores consideraram que São Paulo necessitará "de um elevado investimento, da ordem de US$ 10 bilhões" para realizar os Jogos Olímpicos. Lembraram, ainda, que os paulistanos terão que "superar, obviamente, as restrições orçamentárias atuais e os limites globais de endividamento público, devido ao número de obras a serem executadas". "Acho que o termo elevado, empregado no texto, não foi adequado", disse Nádia. "O nosso projeto está dentro da realidade e não é luxuoso. Estamos prevendo os gastos necessários." Em relação ao Rio, o documento deixou claro que a cidade, "praticamente sozinha, tem possibilidade de garantir a infra-estrutura para a realização dos Jogos Olímpicos de 2012". Destacou a capacidade de investimentos carioca por seus "sucessivos superávits primários" e sua "disponibilidade de caixa". Vale ressaltar que os avaliadores se basearam nas informações prestadas e garantias apresentadas por ambas concorrentes. Em Transportes, o plano paulistano foi considerado viável, assim como o do Rio. No entanto, São Paulo recebeu várias observações, como a dependência da realização de uma "grande quantidade de obras" e a necessidade de um planejamento conjunto dos sistemas de ônibus, metrô e ferrovias. No tocante às Garantias, mais vantagem para o Rio de Janeiro. Os cariocas conseguiram apresentar as garantias exigidas pelo COB em 11 ítens, enquanto São Paulo, em nove, dos 19 temas analisados. O documento, a princípio, mostrou em suas conclusões uma eqüidade entre São Paulo e Rio. Mas, as observações feitas em relação ao plano olímpico paulistano podem induzir os 34 eleitores de que o Rio, hoje, reúne melhores condições de ser a sede do evento.