Olimpíada: São Paulo instala Conselho A Prefeitura de São Paulo instala amanhã, oficialmente, às 10 horas, no Palácio das Convenções do Anhembi, o Conselho de Postulação à Sede dos Jogos Olímpicos de 2012, integrado por diversos segmentos sociais. A prefeita Marta Suplicy e os secretários municipais Nádia Campeão e Jorge Wilheim vão apresentar o conceito da candidatura e as idéias em discussão para o projeto.