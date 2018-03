Olimpíada: secretária elogia apresentação São Paulo "fez excelente apresentação" do seu dossiê de candidatura aos Jogos Olímpicos de 2012. Essa foi a "sensação" da secretária de Esportes, Lazer e Recreação da Prefeitura, Nádia Campeão, ao fazer o balanço da visita de inspeção à cidade feita pelos 12 integrantes (e assessores) da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro. Até helicóptero foi usado para que os ?inspetores? - nenhum deles é paulista - pudessem conhecer melhor a cidade e os locais citados no dossiê. O Rio será visitado, de terça a sexta-feira. A escolha entre as cidades será dia 7 de julho. Como São Paulo ?é um destino para onde se vem e se vai rápido?, como disse Nádia, a visita foi uma boa oportunidade para explicar o projeto. A maior parte das pessoas não conhecia, por exemplo, o Memorial da América Latina (onde funcionaria o Comitê Organizador durante os Jogos), o centro de operações do metrô e da CET, hospitais, hotéis, ou o terreno disponível na Água Branca onde seria construído o Estádio Olímpico - foram visitados 100% dos locais propostos para as instalações esportivas. São Paulo ainda juntou ao projeto um álbum com as plantas dos equipamentos esportivos. O orçamento direto da Olimpíada e instalações é de US$ 2,616 bilhões, com recursos que viriam da transmissão de imagens, patrocínios, ingressos, comitê organizador, setor privado, Prefeitura e Governo Estadual. Seriam gastos mais US$ 10 bilhões em 12 anos, com infra-estrutura urbana (estradas, ferrovias, metrô, despoluição de rios e represas, etc).