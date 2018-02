Olimpíadas: 3ª fase de venda de ingressos O Comitê Organizador das Olimpíadas de Atenas 2004 iniciou nesta terça-feira, a 73 dias do início dos Jogos, a terceira e última fase de vendas de ingressos, com 1.833.919 já vendidos e 2.133.096 ainda disponíveis. O diretor-executivo do Comitê Organizador, Marton Simitsek, disse hoje que "houve uma porcentagem maior de vendas que nos Jogos anteriores" e que não haverá mudanças nos preços dos que ainda estão à venda. "Os estádios ficarão lotados" disse Simitsek. A terceira fase do programa de venda de entradas irá se estender até o final dos Jogos. Os ingressos poderão ser comprados pela Internet, nas 110 filiais autorizadas do banco Alpha, na Grécia, e nos quiosques de venda de ingressos na capital e nas outras quatro subsedes. O Comitê Organizador dos Jogos estimou a venda de 75% do total de ingressos neste período e já arrecadou 137.051.121 euros dos 183 milhões previstos. A três meses dos Jogos de Sydney 2000, tinham sido vendidos 2.500.000 ingressos, mas, segundo Simitsek, os australianos tinham estádios maiores. Entre as competições com maior venda de ingressos estão as de vela, com 99%, basquete, triatlo, ciclismo, atletismo, ginástica, natação, halterofilismo, pentatlo moderno, hóquei e remo. Simitsek afirmou que para 20 de junho é esperado um significativo aumento na venda de entradas para os esportes de equipe (50%), já que até agora não foram feitos todos os sorteios. Dos ingressos disponíveis, 64% (2.250.000) custam menos de 20 euros e 43% (1.150.000) custam entre 10 e 15 euros.