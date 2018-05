Olímpicos passam invictos e Brasil avança com 12 duplas em Maceió

Garantidos na Olimpíada, Evandro e Pedro Solberg venceram seus três jogos e fizeram 2 sets a 0, com fáceis 21/13 e 21/12, sobre o time mais complicado do grupo: Brunner/Rosenthal, dos EUA. Alison e Bruno Schmidt, que também vão ao Rio, não se inscreveram para jogar em Maceió.

As outras duplas brasileiras que passaram ilesas pela primeira fase no masculino foram Guto/Saymon e Álvaro Filho/Vitor Felipe, dois times que devem crescer no próximo ciclo olímpico. André/Oscar também avançaram direto às oitavas de final, mas com uma derrota. André tem 19 anos e é filho do ex-jogador Loyola.

Mesmo com só uma vitória - mesma campanha de Ricardo/Harley -, Bruno e Hevaldo ficaram em terceiro no Grupo D e vão jogar a repescagem contra Binstock/Schachter, do Canadá. George e Thiago venceram dois jogos, só caíram para os fortes norte-americanos Dalhausser/Lucena, e disputam a repescagem contra Krou/Rowlandson, da França.

FEMININO - Exceção às duas duplas de pouco conhecidas veteranas, o Brasil tem campanha perfeita na chave feminina até aqui. Josi (37 anos) e Val (39) perderam seus três jogos, enquanto Rachel (30) e Angela (34) bateram Wang/Yue, da China, e, com uma vitória, avançaram à repescagem.

As outras cinco duplas só ganharam. Ágatha e Barbara Seixas garantiram os 100% com vitória importante sobre Kessy/Day, dos EUA, por 2 sets a 1, com 18/21, 21/19 e 15/9, avançando às oitavas sem perder sets. Mesma situação de Larissa e Talita, também já convocadas para a Olimpíada, que atropelaram as rivais nos seis sets que jogaram.

Duas parcerias estreiam no Circuito Mundial: Juliana/Taiana e Maria Elisa/Lili. Ambas ganharam os três jogos da fase de grupos e passaram direto às oitavas. Já Duda/Elize Maia voltou a mostrar força para o próximo ciclo olímpico passando de fase sem perder sets.