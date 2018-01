Olivera esbanja alegria na premiação A servo-montenegrina Olivera Jevtic, bicampeã feminina da São Silvestre, era só alegria na cerimônia de premiação da prova. Animada, fazia questão de registrar com seu celular todos os momentos da festa. Tirava fotos, filmava e compartilhava as imagens com os quenianos Robert Cheruiyot e Patrick Ivuit, segundo e terceiro colocados da corrida masculina, respectivamente, com quem conversou durante o evento. A corredora enfrentou, inclusive, as barreiras idiomáticas, e fez o possível para atender aos pedidos de autógrafos. Mesmo tendo dedicado os últimos anos às maratonas ? foi campeã em Roterdã, Holanda, em 2003, e 6ª colocada na Olimpíada de Atenas, em 2004 ?, Olivera garante que estará no Brasil em 31 de dezembro, atrás do tricampeonato na São Silvestre ? já havia vencido em 1998. ?Eu voltarei para correr em São Paulo novamente. Essa prova é muito popular no meu país?, disse a campeã, que neste domingo embarcou para Belgrado, onde mora, para festejar com a família. Olivera, de 27 anos e belos olhos azuis, é solteira. ?Por enquanto?, afirmou, enigmática. Ainda curtindo a vitória no Brasil, Olivera não definiu qual será sua próxima competição. Pode ir ao Uruguai, para disputar a prova de San Fernando, nesta semana. ?Vou participar de algumas corridas de cross country e talvez da maratona de Londres.? Certo é que treinará no Quênia para se aprimorar com as técnicas dos bem-sucedidos fundistas africanos. ?Sou amiga de muitos quenianos, como Robert Cheruiyot e Margaret Okayo (vencedora da São Silvestre em 2003)?, revelou. ?Nos meus 15 anos como atleta, maratona é o que sei fazer de melhor. É o tipo de prova que eu mais gosto de correr?, disse, sorridente.