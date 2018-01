Olsson desiste do Mundial e ajuda Jadel O brasileiro Jadel Gregório recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. Afinal, ele não terá seu mais temido adversário no Mundial de Helsinque, de 6 a 14 de agosto, na Finlândia. Atual campeão olímpico do salto triplo, o sueco Christian Olsson desistiu de disputar o campeonato, por causa de uma contusão. Olsson sofreu uma operação no pé direito há cerca de 1 mês - em março, também passou por cirurgia no mesmo local. E revelou nesta quarta-feira que não terá tempo suficiente para se recuperar. "Não irei ao Mundial apenas para participar. Não vou forçar ou correr riscos desnecessários", afirmou o sueco que é o grande nome do salto triplo na atualidade.