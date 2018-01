Olsson fora da temporada indoor O triplista Christian Olsson está fora de toda a temporada indoor do atletismo, incluindo o Campeonato Europeu, em março, em razão de uma lesão no tornozelo direito. O sueco, primeiro triplista da história a ostentar simultaneamente os títulos de campeão olímpico, mundial indoor e ao ar livre e europeu indoor e ao ar livre, disse que vem sofrendo com um "pequeno problema" no tornozelo desde a final olímpica, em agosto. Exames apontaram acúmulo de fluidos ao redor da articulação, o que requer tempo para desaparecer. O atleta, que pretendia disputar o salto triplo e o salto em altura na temporada indoor, não deu prazo para voltar a competir.