Olympique faz pressão sobre o PSG O Paris Saint-Germain que se cuide. O Olympique de Marselha venceu o Lorient por 1 a 0 ontem, chegou aos 64 pontos e se aproximou do líder: a diferença caiu para 6 pontos a quatro jogos do fim do torneio. Hoje, o PSG joga contra o Evian às 16h (de Brasília), mas não conta com o brasileiro Lucas, que está com dores na costela.