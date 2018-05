Omã perde Mundial de Vela após se recusar a garantir não-discriminação

Em outubro do ano passado, Omã já havia proibido que o windsurfista israelense Ma'ayan Davidovich entrasse no país para a disputa do Mundial de RS:X. Ele conseguiu acessar o Omã com um passaporte austríaco, mas foi obrigado a competir sem representar Israel.

Depois, em dezembro, o mesmo foi cobrado pelo governo da Malásia para autorizar que dois israelenses participassem do Mundial da Juventude da classe RS:X, exigindo que eles não utilizassem nenhum símbolo que permitisse identificar que eles eram israelenses. Depois, a Malásia negou o visto de entrada deles no país. Até agora os malaios não foram punidos pela ISAF, que passou a se preocupar em garantir que novos casos não se repetiriam.

De acordo com Daniel Smith, porta-voz da ISAF, a entidade enviou ao Omã um pedido para que garantisse por escrito que respeitaria os regulamentos antidiscriminação. Recebeu, em troca, uma notificação avisando que o país não organizaria mais o Mundial, que está previsto para acontecer em dezembro.