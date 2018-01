OMB elege Popó o melhor pugilista do ano O brasileiro Acelino ?Popó? Freitas foi eleito pela Organização Mundial de Boxe (OMB) o melhor pugilista de 2003 e sua última vitória, diante do argentino Jorge ?La Hiena? Barrios, em Miami, dia 10 de agosto - nocaute técnico no 12º assalto - o melhor combate do ano. Popó será homenageado, dia 7, em Miami, durante conferência da entidade. Campeão dos superpenas pela OMB e pela Associação Mundial de Boxe, Popó viaja dia 6 para os Estados Unidos, provavelmente para Palm Springs, onde vai iniciar os treinamentos para sua próxima luta, marcada para 3 de janeiro, contra o campeão dos leves da OMB, Artur Grigorian, do Usbequistão. O duelo ainda não tem local definido. Pode acontecer em Las Vegas ou Miami. ?Vamos analisar a melhor proposta?, afirmou Antonio Garrido, advogado do pugilista. Esta será a última luta de Popó pelo canal norte-americano Showtime. Foram 30 meses e seis lutas. ?Temos algumas propostas, mas só iremos analisá-las após o fim do contrato com a Showtime, que tem a preferência na renovação.? O canal HBO também tem interesse nos combates do lutador baiano. Caso Popó derrote Grigorian, que está invicto em 36 lutas, ele vai se igualar a Éder Jofre, que também conquistou títulos mundiais em duas categorias. O Galo de Ouro ficou com os cinturões dos galos (1960 a 1965) e dos penas (1973). Em seu cartel de 34 vitórias, Popó soma 15 entre os pesos leves. Em seus últimos combates o brasileiro teve grandes dificuldades para manter o peso. Chegava a ficar 24 horas sem ao menos ingerir líquidos. Passando a atuar entre os leves Popó passará a pesar perto dos 61 quilos, contra os 59 dos superpenas. ?A vantagem do Popó é ter uma pegada muito superior ao seu peso?, afirmou o técnico Ulisses Pereira, logo após a vitória sobre Barrios, prevendo a mudança de categoria. No boxe é comum a mudança de categoria. Em março, o norte-americano Roy Jones Jr. assombrou o mundo ao conquistar o título mundial dos pesos pesados. Ele também ganhou entre os médios, supermédios e meio-pesados. Outro exemplo de um eterno pegador foi o panamenho Roberto ?Mano De Piedra? Durán campeão entre os leves, meio-médios, médios-ligeiros e médios, que encerrou massacrando adversários entre os supermédios. Mayweather - O norte-americano Floyd Mayweather, futuro adversário de Popó, defende o título mundial dos leves pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), neste sábado, em Grand Rapids, Michigan, diante do sul-africano Phillip N´Dou.