On Line derruba o ex-invicto Minas O On Line/Herval acabou nesta quinta-feira com a invencibilidade de dois meses do Telemig Celular/Minas ao vencer por 3 a 2 (17/25, 25/21, 24/26, 25/22 e 15/9). O time mineiro não perdia desde o dia 18 de dezembro de 2004, quando foi derrotado pelo Banespa/Mastercard. Mesmo com este resultado, o time mineiro ainda lidera a Superliga masculina de vôlei. Além deste jogo, a rodada teve ainda: Banespa/Mastercard 3 x 1 UCS/Colombo (23/25, 25/18, 25/16 e 25/20); Unisul/Cimed 3 x 0 Náutico Araraquara (25/21, 25/23 e 25/23) e Shopping ABC/São Caetano 1 x 3 Bento/Union Pack (25/23, 17/25, 27/29 e 23/25).