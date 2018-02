On Line e Suzano vencem na Superliga O On Line/Herval derrotou o Banespa por 3 sets a 0 (25/22, 29/27 e 25/22), neste sábado, em São Bernardo do Campo, e adiou a decisão da série melhor-de-cinco jogos pelas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Mesmo com a derrota em casa, o Banespa ainda lidera o confronto, com vantagem de 2 a 1. Agora, o quarto jogo da série será disputado no próximo sábado, no ginásio do On Line, em Novo Hamburgo. No outro confronto das semifinais, o Wizard/Suzano derrotou o Telemig Celular/Minas por 3 sets a 2 (21/25, 16/25, 25/23, 25/22 e 15/9), também neste sábado, em Belo Horizonte. Com isso, a equipe paulista lidera a série por 2 a 1. Os dois voltam a se enfrentar no próximo sábado, em Suzano.