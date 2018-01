Ondas de Pipeline fascinam e amedrontam os surfistas no Havaí

Amada por muitos, temida por todos. A onda mais famosa do mundo, a de Pipeline, encanta os surfistas, mas muitas vezes faz vítimas. A mais recente foi Evan Geiselman, que quase morreu afogado dias atrás, mas foi salvo por Mick Fanning e o bobyboarder sul-africano Andre Botha. "Ele é um grande jovem e estava sempre sorrindo. É duro ver um amigo nessa situação. Estamos felizes que está se recuperando, foi um duro golpe ver ele se acidentar", comenta Fanning.

O sonho de qualquer surfista é ter o nome estampado na parede do evento como o vencedor do Billabong Pipe Masters. Uma vitória lá significa que o atleta teve coragem suficiente para encarar um tubo e uma rasa bancada de pedra. "É uma onda que é muito boa quando você consegue fazer a descida e dá tudo certo. Mas a onda é temida, porque o fundo do mar é de coral e, se der algo errado, você pode sofrer um acidente", explica Gabriel Medina.

A onda de Pipeline já causou muitas vítimas, até mortes, por causa de sua força. Quando a ondulação se aproxima da praia, a bancada de pedra faz com que o tubo comece a rodar para a esquerda. Uma parte também vai para a direita, na onda que é chamada de Backdoor. O perigo está principalmente se o surfista cair e se machucar na bancada, ou ficar preso em cavernas submersas. "Você fica ansioso para surfar, mas ao mesmo tempo fica com medo pelos riscos que você tem na onda. Mas eu gosto dela, porque é parecida com a de Maresias e Paúba, no litoral norte de São Paulo", continua Medina.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da força da água e da bancada rasa, a praia tem uma correnteza forte e o número de surfistas que disputam a onda, quando não há campeonato, é muito grande. Assim, fica difícil treinar nessa onda específica, tornando mais difícil o aprendizado. "Você pode pegar o tubo da sua vida, mas, potencialmente, você pode morrer. É desafiador surfar aqui em Pipeline. É uma onda poderosa e sabemos o quanto é perigosa", lembra Fanning.

Nesta quarta-feira, a triagem para definir os dois classificados para a chave principal foi realizada em um dia que o mar chegou a ter ondas de até 15 pés, algo em torno de cinco metros de face. Essa condição de mar grande torna o perigo ainda maior em Pipeline. "A previsão do mar ser grande aqui é assustadora, mas nós treinamos para isso. É preciso estar preparado e encarar", conclui Fanning, ciente de que as dificuldades serão para todos a partir de hoje, quando deve começar a chave principal.