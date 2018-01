One World em xeque na Louis Vuitton O Painel de Arbitragem da Louis Vuitton Cup anunciará nesta segunda-feira se punirá ? até com desclassificação ? o veleiro americano OneWorld, em cuja construção teriam sido utilizadas informações do projeto de outros barcos. O projetista do OneWorld, Ian Mitchell, ex-membro da equipe do Team New Zealand, campeão da America?s Cup, já admitiu ter computador e discos pertencentes aos antigos patrões. As semifinais da Louis Vuitton começam nesta segunda-feira.