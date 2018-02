ONU elege 2005 como o ano do esporte A Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu 2005 como o Ano Internacional do Esportes e do Exercício Físico. "O esporte usa uma linguagem universal", afirmou o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O calendário de 2005 registra 41 Mundiais, incluindo os de Atletismo e de Natação, que serão respectivamente em Helsinque, na Finlândia, e em Montreal, no Canadá.