Operado, Iannone quer ir à próxima etapa da MotoGP

Iannone sofreu a contusão ao participar do treino do último sábado, durante a disputa da terceira etapa da temporada da MotoGP, em Jerez de la Frontera, na Espanha. No dia seguinte, ele chegou a largar na corrida, mas acabou abandonando logo na quarta volta. Aí, após passar por exames, os médicos optaram por realizar a cirurgia.

"É difícil saber em qual estado meu braço estará quando eu for para Le Mans, mas estarei lá com certeza", avisou Iannone. "Mesmo que eu possa não estar 100% para Le Mans, quero estar completamente em forma para Mugello (etapa seguinte do calendário, marcada para o dia 2 de junho, na Itália)", completou o piloto de 23 anos.

Em sua primeira temporada na MotoGP, após passar previamente pelas duas categorias menores (Moto2 e Moto3), Iannone somou apenas 13 pontos em três etapas já disputadas e ocupa o 10º lugar no campeonato. A liderança é do espanhol Marc Marquez, que está com 61 pontos.